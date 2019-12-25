Общественные обсуждения проектов планировки в трёх районах начались в Петербурге

Обсуждения проводятся онлайн на официальном веб-портале комитета и продлятся с 24 сентября по 23 октября 2024 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы запустил общественные обсуждения по новым проектам планировки и межевания территорий в Курортном, Пушкинском и Красногвардейском районах. Как пишет портал "Строительный Петербург", обсуждения проводятся онлайн на официальном веб-портале комитета и продлятся с 24 сентября по 23 октября 2024 года.

В Курортном районе намечено построить новую улицу, которая свяжет Садовую и Школьную улицы. Этот проект был разработан по инициативе ООО "СПб Реновация – Песочный". В Пушкинском районе запланировано строительство жилых и общественных зданий с объектами социальной и транспортной инфраструктуры. За реализацию проекта отвечает ООО "Город-спутник "Южный".

Кроме того, преобразования затронут промышленную зону "Ржевка" в Красногвардейском районе. Здесь запланировано возведение объектов для очистки и ухода за недвижимостью. Проект разработан по заказу АО "СЛОТЕКС". Еще один проект в Пушкинском районе нацелен на формирование жилой и деловой инфраструктуры северо-западнее Гатчинского шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что в ЖК "Любоград" в Стрельне возведут новую поликлинику.

Фото: Pxhere