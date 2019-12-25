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Общественная палата предлагает запретить алкоголь в вагонах-ресторанах
Сегодня, 10:06
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matveyvn

Общественная палата предлагает запретить алкоголь в вагонах-ресторанах

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Иногда посетители вагонов-ресторанов в поездах устраивают пьяные дебоши.

Общественная палата предлагает запретить алкоголь в вагонах-ресторанах. С инициативой выступил её член - руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он направил письмо с предложением министру транспорта России Евгению Дитриху.

По его словам, иногда посетители вагонов-ресторанов в поездах устраивают пьяные дебоши, мешают попутчикам, иногда дело доходит до драки.

Хамзаев рассказал, что инициатива повысит комфортность и безопасность путешествий на железнодорожном транспорте. Также он призвал усилить контроль за теми пассажирами, которые употребляют принесённый с собой в поезд алкоголь. Общественник предлагает лишать на год права передвижения на железнодорожном транспорте тех лиц, которые попались на распитии спиртного в поезде.

Ранее в России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса.

Теги: общественная палата, поезда, трезвая россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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