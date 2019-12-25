В Ленобласти вновь заработает Общественная палата

Общественная палата Ленинградской области возобновила свою работу и выбарала новых членов.

Александр Габитов стал новым председателем Общественной палаты Ленинградской области. Он был избран на собрании членов шестого созыва, которое прошло 3 октября. В свою команду Габитов пригласил Владимира Журавлева, Дмитрия Пуляевского и Николая Свирина.

На собрании также присутствовали глава Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк и заместитель председателя областного Законодательного собрания Татьяна Тюрина. Дрозденко поднял вопросы формирования комиссии перед избранием председателя и поздравил старейшего члена Общественной палаты.

Новый председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов обладает богатым опытом работы в общественной сфере.

Ранее сообщалось, что депутат ЗакСа предложил освободить многодетные семьи от налога на 2 машины.

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