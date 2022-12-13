В Пушкинском районе прошла обрезка деревьев

Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга провел первую в новом году процедуру по формовочной обрезке деревьев.

Сегодня на Петербургском шоссе на выезде из Царского села садовники предприятия "Пушкинское" бережно удалили лишние ветки для придания кронам деревьев единой красивой формы, соответствующей архитектурному ансамблю.



Главная задача для специалистов при формовочной обрезке - равномерное распределение скелетных ветвей. Только так можно достичь максимального эффекта по улучшению внешнего вида дерева.





Отметим, что формовку проводят с начала холодного периода до ранней весны, когда в тканях растений замедлены процессы сока движения. Причём делать это нужно в неморозные дни.

Ранее мы сообщили о том, что весной в Петербурге пройдёт конкурс на лучшего дворника и тракториста.

Фото и видео: Соня Ащева для Piter.TV