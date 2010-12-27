Забранное из чужой сумки сразу пришлось вернуть.

В среду, 11 декабря, в Эрмитаже задержали петербуржца, обокравшего пенсионера из Японии. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области.

Как рассказал пострадавший, его обокрали во время любования предметами искусства в эрмитаже. Японский пенсионер не досчитался 58 тысяч рублей и документов.

Полицейские Петербурга быстро вышли на след воришки. Известно, что 47-летнего злоумышленника задержали на месте преступления. Ему пришлось вернуть награбленное. Отмечается, что 47-летний петербуржец неоднократно судим за кражи.

В отношении него возбудили уголовное дело по второй части 158-й статьи УК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что крашеная блондинка украла из бутика на Петроградской балетки Gucci.

Фото:pixabay