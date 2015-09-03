Возвращение кинематографической культуры: "Выборг Палас" открыл свои двери снова

Во вторник, 25 июля, жители и гости Выборга с радостью приветствовали открытие культовой киноплощадки города - "Выборг Палас". Это долгожданное событие было озвучено председателем комитета по сохранению культурного наследия, Владимиром Цоем.

Кинотеатр "Выборг Палас" возродился, чтобы снова радовать кинолюбителей своим разнообразным репертуаром. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Афиша, которую гостям предложили организаторы, включает в себя новинки авторского кино, классические фильмы, видеоверсии актуальных спектаклей со всего мира, а также резонансные фильмы для семейного просмотра.

Среди замечательных кинокартин, которые будут доступны для зрителей, историческая драма "Жанна Дюбарри", восхитительная фантастическая картина из Канады "Назад к динозаврам", а также захватывающая комедия о Париже 1930-х годов под названием "Мое преступление" и многое другое.

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Фото: администрация Ленинградской области