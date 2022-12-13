Обновлённая версия книги Всемирного клуба петербуржцев будет издана к 2025 году

Дополнительный сборник к изданию презентовали накануне в отеле "Эрмитаж".

В отеле "Эрмитаж" прошло заседание Всемирного клуба петербуржцев под руководством президента организации Михаила Пиотровского. В ходе мероприятия состоялась презентация дополненного сборника "Белой", "Красной", "Черной" книг. Пятое издание вышло в свет при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Северной столицы. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на бывшего главного художника Петербурга Ивана Уралова.

Проект впервые воплотили по замыслу Уралова в 2005 году. Над изданием в течение нескольких лет трудились участники круглого стола по эстетике городской среды Всемирного клуба петербуржцев. Напомним, что традиционно объекты Северной столицы, не соответствующие эстетике и духу города на Неве, члены клуба заносят в "Черную книгу", достижения переносят в "Белую книгу", а сообщения о возможной утрате и необоснованных постановлениях о судьбе здания или участка земли – в "Красную книгу".

В новое издание уже не будут входить объекты, перечисленные в предыдущих пяти сборниках. Мы начнем с чистого листа. В него войдут объекты, скорее всего, начиная с 2021 года… Содержание нужно еще будет обсудить с коллегами по круглому столу. Точно останется деление на "Черную", "Белую" и "Красную" книги. Я бы очень хотел, чтобы внутри издания возникла еще "Серебряная книга" или "Золотая книга". Таким образом мы могли бы рассказывать об удачных, но нереализованных городских проектах. Думаю, на составление такого издания уйдет примерно года два. Иван Уралов, бывший главный художник Петербурга

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Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"