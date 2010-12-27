На улице Некрасова обновили фонари впервые за 17 лет

На улице Некрасова обновили систему уличного освещения. В результате улица стала безопаснее для пешеходов и водителей.

Комитет по энергетике Петербурга отчитался об обновлении освещения ан участке улицы Некрасова. Подобные работы тут провели впервые за последние 17 лет. Фонари обновили на участке от Литейного до Греческого проспекта.

Рабочие установили на отрезке 83 новых светильника. Чтобы соединить объекты использовали три километра кабеля.

Комитет Смольного подчеркнул, что после капитального ремонта на Некрасова удалось добиться требуемого качества освещения. В результате магистраль стала безопаснее как для пешеходов, так и для водителей.