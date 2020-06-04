В Мексике обнаружили самое древнее и большое сооружение майя

Еще один древний храмовый комплекс, предположительно, созданный цивилизацией Майя, найден в Мексике. Об этом сообщает авторитетный журнал The Nature со ссылкой на группу местных археологов. Издание пишет, что они обнаружили на берегах крупной реки Сан-Педро основание комплекса архитектурных сооружений, ранее неизвестных науке. По всем признакам речь идет о цепочке культовых сооружений культуры Майя, построенных свыше 3000 лет назад.
Открытие было сделано благодаря высоким технологиям: археологи сканировали землю и грунт с помощью лазерных радаров. Изучив множественные снимки они обнаружили в почве каменистые платформы. Они-то и оказались следами огромного здания.
Удивительно, но историческое открытие было сделано не в глубоких джунглях, а на границе заселенной земли в одной из мексиканских провинций. Однако останки храма были скрыты от глаз местных жителей из-за земли и фауны, которая наросла поверх разрушенного временем объекта за несколько тысячелетий.
Видео: Piter.TV, NPG Press
Фото: nature.com
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