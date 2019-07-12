Появились новые подробности об утонувшем УАЗ в Республике Тыва

Появились новые подробности трагедии, которая произошла в Республике Тыва. Об этом сообщил "Интерфакс" в ГИБДД России.
В микроавтобусе УАЗ, который перевернулся в реке Шуй в Республике Тыва, ехали 12 человек. Два человека выжили, одного пока что не удалось найти. Найдены тела семерых детей и двоих взрослых.
Ранее, по данным МВД, в воде были найдены тела шести детей и четырех взрослых. УАЗ пытался проехать через реку, водитель уже неоднократно ездил по данному участку, в но в этот раз увеличился подъем воды из-за половодья. Автомобиль перевернуло сильное течение.
Власти региона возьмут на себя расходы по организации похорон, в республике объявлен траур.
Фото и видео: Пресс-служба МВД по Республике Тыва
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