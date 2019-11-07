Обманутые дольщики "Румболово-сити" вышли протестовать на Щегловскую дорогу

Они перекрыли дорогу и требуют привлечения властей к проблеме недостроенного жилья.

В четверг , 7 ноября, в середине дня во Всеволожском районе Ленинградской области недовольные дольщики долгостроя "Румболово-сити" устроили мирную акцию протеста, целью которой является привлечение внимания властей. Местом проведения акции они выбрали пешеходный переход на Щегловской дороге. Видео с акцией было опубликовано в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

В видео один из протестующих сообщил, что они перекрыли дорогу, что бы их заметили. Потом добавил, что "неоднократные обещания чиновников уже надоело терпеть". Также на кадрах видно, что участники акции ходят взад-вперед, мешая проезду автомобилей. На трассе образовалась серьезная пробка. Несмотря на то, что машины стоят, протестующие дали проехать одной из них по причине болезни ребенка.

Мнение людей в социальных сетях относительно данной проблемы разделилось. Кто-то считает, что протестующие не правы, вынуждая других людей стоять в пробке, а кто-то поддерживает и жалеет обманутых дольщиков.

Напомним, что "Румболово-Сити" - это малоэтажный жилкомплекс, расположенный во Всеволожске.

Ранее мы сообщали, что в Отрадном из-за поломки насоса горожане второй день подряд остаются без воды.

Видео: vk.com/spb_today Жанна Доманчук