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Облако пыли из Сахары движется в сторону Петербурга
Сегодня, 20:13
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smirenny

Облако пыли из Сахары движется в сторону Петербурга

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Ожидается, что облако пыли достигнет Центральной Европы на выходных.

В пятницу, 19 февраля, европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus предупредила о движущемся на Центральную Европу облаке пыли. 

Песок движется из пустыни Сахара и может добраться до Петербурга. Предполагается, что облако достигнет Европу на выходных. 

Пока неясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха

отмечается в сообщении. 

По прогнозу большую часть песка получит Испания и юг Франции, однако часть облако может дойти также до Северной столицы и Норвегии.

Ранее мы писали, что вышел новый спортивный сериал про гонки на "КАМАЗах".

Фото: скриншот сайта/atmosphere.copernicus.eu ; pixabay

Теги: облако пыли, облако пыли из сахары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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