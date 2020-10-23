Облако пыли из Сахары движется в сторону Петербурга

Ожидается, что облако пыли достигнет Центральной Европы на выходных.

В пятницу, 19 февраля, европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus предупредила о движущемся на Центральную Европу облаке пыли.

Песок движется из пустыни Сахара и может добраться до Петербурга. Предполагается, что облако достигнет Европу на выходных.

Пока неясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха отмечается в сообщении.

По прогнозу большую часть песка получит Испания и юг Франции, однако часть облако может дойти также до Северной столицы и Норвегии.

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Фото: скриншот сайта/atmosphere.copernicus.eu ; pixabay