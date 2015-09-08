Названы обладатели самых высоких зарплат в Петербурге

По результатам третьего квартала 2024 года лидерами стали машинисты специальной техники, поездов и самолетов, которым предлагали среднюю заработную плату в размере 119 055 рублей в месяц за полный рабочий день.

Аналитики Авито Работы изучили уровень средних зарплатных предложений по различным сферам деятельности и определили ТОП-3 самых высокооплачиваемых отраслей. По результатам третьего квартала 2024 года лидерами стали машинисты специальной техники, поездов и самолетов, которым предлагали среднюю заработную плату в размере 119 055 рублей в месяц за полный рабочий день. Это на 28% больше, чем годом ранее. Высокий спрос на специалистов в области управления сложной техникой, таких как пилоты, водители бульдозеров и экскаваторов, крановщики, машинисты и трактористы, поддерживает высокий уровень оплаты в этой сфере.

На втором месте оказалась строительная отрасль, где новым сотрудникам стали предлагать на 22% больше, чем в прошлом году, то есть в среднем 101 951 рубль. Особой популярностью пользовались профессии сварщика, слесаря, монтажника, электромонтажника, механика и сантехника.

Третье место заняли операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов, получавшие в среднем 92 546 рублей (+18% за год). Среди востребованных профессий в этой отрасли были фрезеровщики, литейщики, вальцовщики и станочники.

Артем Егоренков, директор категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы, прокомментировал, что пассажирские перевозки и доставка грузов продолжают оставаться востребованными областями. Развитие маркетплейсов, служб такси и доставки способствовало росту этой отрасли. В некоторых областях, особенно среди водителей категории E, ощущается недостаток квалифицированных кадров, что вынуждает работодателей предлагать более выгодные условия работы, включая увеличение зарплаты и дополнительные бонусы.