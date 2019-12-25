В доме бывшего замначальника петербургского главка МВД проходят обыски

Следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД.

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По сведениям 47news, следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД. Помимо дома Абакумова, обыски идут в квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД. По данным источников, обыски связаны со злоупотреблениями полномочий. Ранее дело о злоупотреблении было возбуждено в отношении неустановленных сотрудников ГУ МВД. Они, по некоторым данным, вмешивались в дела фонда вопреки интересам службы, незаконно привлекались деньги от бизнесменов.

Также в отношении Абакумова было возбуждено еще одно дело, когда он ушел на больничный, но провел его в Симферополе. Дело было возбуждено о подделке документов, но позже прокуратура его закрыла.

По 20 адресам Петербурга ведутся обыски по делу о взятках и создании преступного сообщества.

Фото: Piter.TV