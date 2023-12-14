Ленинградский зоопарк показал стаю саймири во Всемирный день обезьян

Чтобы увидеть кормление этих милых зверьков, нужно подойти в павильон "Приматы" к 15:00.

В четверг, 14 декабря, отмечается Всемирный день обезьян. Сотрудники Ленинградского зоопарка решили напомнить подписчикам об этом празднике, выложив видео с играми очаровательной стаи саймири.

В зверинце рассказали, что обезьянки саймири любят покушать: в их рацион входят сочные яблочки, морковка, листья капусты, кабачок и ядра граната. В целом приматы всеядны, и не откажутся также от орешков, фруктов, насекомых и даже могут разорять птичьи гнезда. Чтобы увидеть кормление этих милых зверьков, нужно подойти в павильон "Приматы" к 15:00.

Также сотрудники зоопарка отметили, что у саймири есть и другое название − "мёртвая голова". Оно происходит из-за белых пятен на мордочке обезьянок, которые формируют маску, напоминающую череп.

Ранее мы сообщили о том, что подросший тигрёнок Зевс позирует перед камерой в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк