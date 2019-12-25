За 11 месяцев в Ленинградской области производство яиц составило 3,12 млрд штук.

В Ленобласти обеспеченность Ленобласти яйцами в 6 раз превышает норму потребления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

За 11 месяцев в Ленинградской области производство яиц составило 3,12 млрд штук. К концу года этот показатель составит 3,4 млрд. Еще около 3 млрд яиц регион поставляет в другие субъекты РФ.

Предприятия обеспечены кормами, вакцинами и ветеринарными препаратами, запасными частями для оборудования, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее на Piter.tv: Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.

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