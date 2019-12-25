В Ленобласти объем строительства увеличился на 13,31%

Эксперты группы компаний "Запстрой" сообщили, что за год объем строительства вырос на 13,31%, что составляет 468 тысяч "квадратов".
Руководитель отдела продаж ГК "Запстрой" Евгений Бескровный отметил, что рост строительства связан с большим количеством свободных земель в регионе и повышенным спросом на загородный формат проживания у клиентов.
Он также отметил, что в отличие от Петербурга, где ожидается снижение объемов строящегося жилья в ближайшие десять лет, в Ленобласти этот показатель будет только расти.
Ранее сообщалось, что цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%.
Фото: Piter.TV
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