В Ленобласти объем строительства увеличился на 13,31%

В Ленобласти продолжается активное строительство жилья, и в сентябре 2023 года объем строительства достиг почти четырех миллионов квадратных метров.

Эксперты группы компаний "Запстрой" сообщили, что за год объем строительства вырос на 13,31%, что составляет 468 тысяч "квадратов".

Руководитель отдела продаж ГК "Запстрой" Евгений Бескровный отметил, что рост строительства связан с большим количеством свободных земель в регионе и повышенным спросом на загородный формат проживания у клиентов.

Он также отметил, что в отличие от Петербурга, где ожидается снижение объемов строящегося жилья в ближайшие десять лет, в Ленобласти этот показатель будет только расти.

Ранее сообщалось, что цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%.

Фото: Piter.TV