Особенностью онлайн-торговли в Петербурге является рейтинг популярных товаров.

За первые четыре месяца 2024 года объем интернет-торговли в Петербурге увеличился на 34% (37,9 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 149 млрд руб. Об этом РБК Петербург сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Согласно данным АКИТ, Петербург занимает третье место в рейтинге регионов РФ по объему интернет-торговли. Его доля от общего федерального оборота составляет 6%. Лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва и Московская область. Петербург также отличается одним из самых высоких уровней проникновения e-commerce в стране: на долю онлайн-продаж приходится 16,4% в общем обороте розничного рынка. В большинстве регионов эта доля составляет около 9%.

Особенностью онлайн-торговли в Петербурге является рейтинг популярных товаров. В отличие от статистики других городов, в петербургском топ-5 первую строчку по объемам продаж в Интернете занимает категория "Продуктов питания", а "Цифровая и бытовая техника" занимает лишь третье место. Объем продаж товаров из категории "Продукты питания" составляет 29,2 млрд руб., "Мебель и товары для дома" — 22,7 млрд руб., "Цифровая и бытовая техника" — 21,6 млрд руб., "Одежда и обувь" — 16,7 млрд руб., "Товары для красоты и здоровья" — 9 млрд руб.

Ранее мы сообщили о том, что под санкции США попали свыше 30 компаний из Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)