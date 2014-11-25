Под санкции США попали свыше 30 компаний из Петербурга

Большинство организаций в санкционном списке связаны с отраслью судостроения.

Согласно информации от американского минфина, американский государственный департамент и министерство финансов расширяют список санкций против России. Более 300 организаций и частных лиц были включены в новые ограничения, включая 33 из Петербурга.

Большинство организаций в санкционном списке связаны с отраслью судостроения. Например, ОАО "ГТ Морстрой", которое, по данным США, оказывало инжиниринговые услуги для разработки нового морского комплекса по перевалке нефти в Кольском заливе для проекта "Восток Ойл". Также в список включено ОАО "Завод Киров-Энергомаш", выпускающий турбины для российских атомных военных кораблей, включая подводные лодки и авианосцы.

"Балтмаш" также подвергся санкциям из-за использования технологий в сфере морского транспорта. Она разработала изоляцию из пенополиуретана для транспортировки сжиженного природного газа на танкерах-газовозах ледового класса Arc7. Реагентные изотермические панели для хранения газа также включены в список санкций.

Санкции также затронули производителя стекла - ОАО "Борский стекольный завод" и изготовителя бумажной продукции - ОАО "Гознак". "Гознак", по мнению американского министерства финансов, поддерживает Федеральную службу безопасности производством криптографической продукции и фальшивой валюты за пределами России. Согласно администрации США, "Гознак" был ответственен за печать более $1 млрд фальшивой ливийской валюты, что ухудшило экономическое положение Ливии.

Фото: Piter.TV