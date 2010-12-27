В Выборге появился промышленный стирт-арт площадью 1300 квадратных метров

Всего на создание произведения искусства ушло 60 дней и 540 баллонов с краской.

В Выборге, на территории завода "ТехноНиколь-Выборг" сотрудники компании совместно с петербургским художником Артемом Матвеемвым создали внушительных размеров стрит-арт объект. Картина площадью 1300 квадратных метров, нарисованная на оставшейся после реконструкции старинных цехов стене, является своеобразным подарком предприятию ко дню рождения.

На изображениях показаны важные события города и компании. Например, художники нарисовали встречу основателей "Техноникель" с первым директором выборгского завода Александром Завьяловым. Также на стене изображен дореволюционный завод и Выборгский замок. Художники создавали эту картину 60 дней. Всего было потрачено 540 баллонов с краской.

Само предприятие появилось в Выборге еще в 1918 году финскими промышленниками, поэтому в 2018 году они отпраздновали 100-летний юбилей Сейчас завод является одним из крупнейших производителей битумно-полимерных материалов.

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Фото: tn.ru