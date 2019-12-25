ОП предложила ввести новую категорию льготников

Общественная палата Ленинградской области предложила ввести новую категорию льготников — ликвидаторов пандемии COVID-19. Заместитель председателя палаты Владимир Петров направил соответствующее предложение премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В группу ликвидаторов, отмечает Петров, стоит включить врачей, ученых, волонтеров, сотрудников спецслужб — всех, кто оказывал помощь людям во время борьбы с пандемией.
Инициаторы предполагают, что ликвидаторам можно дать в качестве льгот дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение или другие социальные гарантии — наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Ранее в ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту.
Фото: pixabay.com
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