ОП предложила ввести новую категорию льготников

Инициаторы предполагают, что ликвидаторам можно дать в качестве льгот дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

Общественная палата Ленинградской области предложила ввести новую категорию льготников — ликвидаторов пандемии COVID-19. Заместитель председателя палаты Владимир Петров направил соответствующее предложение премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В группу ликвидаторов, отмечает Петров, стоит включить врачей, ученых, волонтеров, сотрудников спецслужб — всех, кто оказывал помощь людям во время борьбы с пандемией.

Инициаторы предполагают, что ликвидаторам можно дать в качестве льгот дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение или другие социальные гарантии — наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее в ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту.

Фото: pixabay.com