ОНФ: мошенники стали использовать более простые схемы и ждут звонков от жертв

Клиенты сами перезванивают в колл-центры преступников.

Руководитель проекта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала о том, что телефонные мошенники стали использовать более простые схемы, поэтому ждут звонков от своих жертв. Такое заявление специалист сделала в интервью для "РИА Новостей". Речь идет о том, что потенциальные жертвы сами звонят в колл-центр и раскрывают персональную информацию, которая позволяет преступникам получать их денежные средства.

Данная схема распространена по стране уже несколько лет. Обычно таким методом пользуются "раздолжнители", лжеюристы и медицинские центры. Ежегодно на уловки мошенников попадаются десятки тысяч граждан РФ. При этом злоумышленник регулярно совершенствуют свои инструменты воздействия на клиентов.

Люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета. Евгения Лазарева, аналитик

Эксперт объяснила, что методы социальной инженерии позволяют внедриться в доверие к человеку, которому мошенники звонят сами. Так как жертва уверена в том, что человек на другом конце провода пытается решить его проблему и избавить его от дорогостоящих подписок, вернуть деньги или увеличить размер ежемесячных выплат и пособий, то ведутся на слова преступников.

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Фото: Piter.tv

