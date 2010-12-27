  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ОМОН перекрыл движение у Мариинского театра из-за "хмурого" диверсанта
Сегодня, 15:41
44
IRINA_CHALKINA

ОМОН перекрыл движение у Мариинского театра из-за "хмурого" диверсанта

0 0

В Адмиралтейском районе Петербурга образовались серьезнее пробки.

В пятницу, 1 ноября, ОМОН перекрыл движение у Мариинского театра. В Адмиралтейском районе образовались серьезнее пробки. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам очевидцев, правоохранители перекрыли улицу Декабристов. Водители жалуются на транспортный коллапс. Также заторы наблюдаются на улице Глинки и проспекте Римского-Корсакова.

По данным некторых СМИ, бойцы ОМОН проводят учения. Правоохранители ищут диверсант "Хмурого", который "проник" в город перед культурным форумом.

Ранее мы сообщаил о том, что "сходка" троллейбуса и легковушки на Якубовича забила центр пробками.

Фото:яндекс.карты, piter.TV

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии