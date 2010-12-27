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Реставрацию Спасо-Преображенского собора завершат в 2018 году
Сегодня, 10:52
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Shdaria
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Реставрацию Спасо-Преображенского собора завершат в 2018 году

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В Петербурге завершат реставрацию Спасо-Преображенского собора к ноябрю 2018 года.

Стало известно, когда завершится реставрация Спасо-Преображенского собора в Петербурге.

В настоящее время Смольный ищет достойного подрядчика, который отреставрирует крышу основного объёма Спасо-Преображенского собора. На сайте госзакупок разместили информацию о начале торгов за контракт. Также опубликована сумма за выполненные работы. По окончанию реставрации подрядчик получит 29 миллионов рублей. Его выберут в середине февраля 2018 года. На реставрацию исполнителю будет дан срок в девять месяцев, до 30 октября 2018 года.

Фото: "ВК" - "Спасо-Преображенский собор. история"

Теги: городские новости , новости спб , общество спб , реставрация спасопреображенского собора
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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