Агропромышленный комплекс Ленобласти подвел итоги 2017 года

АПК Ленобласти сохраняет положительную динамику.

Агропромышленный комплекс Ленинградской области остается на лидерской позиции по многим направлениям деятельности. Об этом сообщил 5 апреля председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По итогам 2017 года Ленобласть занимает 1 место в России по производству яиц и молочной продуктивности коров. 2 место Ленинградская область занимает по выращиванию форели, а 3 место по производству мяса птицы.

Отмечается, что за прошлый год объм производства продукции сельского хозяйства составил 103,5 млрд рублей. В настоящее время регион планирует к реализации более 40 инвестиционных проектов на сумму более 51 млрд рублей.

Результаты по производству в 2017 году:

Растеневодство - 126,1 тыс. тонн.

Животноводство - 632 тыс. тонн. Молочная продуктивность увеличилась до 8389 кг.

Рыбохозяйственный комплекс - 22,5 тыс. тонн.

Пищевая и перерабатывающая промышленность - 120 млрд рублей.

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