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Нуланд сообщила, что Запад введет санкции против России по поставкам технологий
Сегодня, 9:32
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Нуланд сообщила, что Запад введет санкции против России по поставкам технологий

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В Госдепе США рассказали о том, что в отношении РФ будут введены рестрикции к годовщине СВО на Украине.

Заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила о том, что коллективный Запад введет дополнительные санкции против России по поставкам технологий российской оборонной промышленности, а также в сфере высокотехнологического оборудования. Таким образом дипломат ответила на вопрос местного журналиста о том, планирует ли Вашингтон вводить против Москвы еще какие-нибкдь рестрикции, приуроченные к началу годовщины СВО и украинского кризиса.

Я думаю, что примерно 24 февраля вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по Группе семи. Санкции будут усилены и расширены в определенных категориях.

Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Эксперт пояснила, что новые западные ограничения коснутся всех тех, кто помогает российским властям проводить специальную военную операцию на территории Украины и обходить уже введенные антироссийские ограничения и запреты.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: виктория нуланд, госдеп, санкции, технологии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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