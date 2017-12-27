Нож в спину: петербуржец ранил своего знакомого

В Петербурге задержали мужчину, который вонзил нож в своего знакомого в ходе драки.

В Санкт-Петербурге 9 января 2018 года в 00.30 сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Красносельскому району был задержан 38-летний мужчина, который нанёс ножевое ранение в спину своему 47-летнему знакомому.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ "УВОВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти", инцидент произошел у дома №6 по Стрельницкому шоссе. Там возникла драка между двумя мужчинами. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который совершил удар ножом в своего знакомого.

В результате гражданин был обезоружен и доставлен в 9 отдел полиции, а пострадавший был госпитализирован в больницу. Также известно, что нож был изъят у злоумышленника изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи "угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ.