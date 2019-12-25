Вдоль Финского залива в этом году откроют новую экотропу

Экологические маршруты в 2021 году посетили около миллиона человека.

В текущем году в Ленобласти вдоль южного берега Финского залива появится многодневная тропа. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сегодня развитие внутреннего туризма для нас имеет приоритетное значение. <...>Мы отмечаем большой прирост туристов как на маршрутах одного дня, так и в многодневных походах, которые мы тоже организуем. Евгений Чайковский, председатель Комитета по культуре и туризму Ленобласти

Экологические маршруты в 2021 году посетили более миллиона человек. Власти Ленобласти продолжают у экотроп организовать стоянки, устанавливать туалеты и обеспечивать вывоз мусора с территории.

Фото: правительство Ленобласти