Новостройки Петербурга с начала года подорожали на 31,6%

Средняя стоимость "квадрата" в новостройках составляет 213,2 тыс. руб.

За девять месяцев 2021 года (январь–октябрь) средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга выросла на 31,59%. Такие данные получены по итогам мониторинга цен в 13 городских районах мегаполиса. Средняя цена за "квадрат" составляет 213 тыс. рублей. Об этом сообщили эксперты агентства недвижимости "Прайд групп".

Лидером по темпу роста цен в новостройках остается Кировский район. Там стоимость "квадрата" в этом году выросла на 89,8%, достигнув отметки в 251 тыс. рублей. В абсолютных значениях рост составил почти 119 тыс. рублей.

Вторую строчку занял Калининский район. Там цена выросла на 69%, достигнув отметки в 226 тыс. рублей. В абсолютных цифрах рост составил 88 тыс. рублей.

Тройку лидеров занял Адмиралтейский район. Там "квадрат" подорожал почти в 1,5 раза и теперь стоит 255 тыс. рублей.

По данным аналитиков, почти не изменились (по сравнению с другими районами) цены в Невском районе. Там "квадрат" подорожал на 12%, до 153 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv