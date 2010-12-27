Новостройкам Всеволожска добавят почтовых отделений

Информация об этом была озвучена на совещании с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко по вопросам открытия дополнительных отделений ФГУП "Почта России" во Всеволожском районе.

Муниципалитеты Всеволожского района совместно с ФГУП "Почта России" прорабатывают конкретные места для размещения почтовых отделений в 14 локациях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Информация об этом была озвучена на совещании с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко по вопросам открытия дополнительных отделений ФГУП "Почта России" во Всеволожском районе.

Для создания новых отделений в районах массовой жилищной застройки администрации муниципальных образований совместно с представителями ФГУП "Почта России" рассмотрели предложения застройщиков о предоставлении помещений. Сегодня в отделениях почтовой связи нуждаются населенные пункты Мурино, Бугры, Новое Девяткино, Сертолово, Кудрово, Янино-1. Там необходимо порядка 14 отделений связи.

В течение месяца муниципальные власти прорабатывают конкретные варианты в этих локациях или предложат альтернативные помещения. Также в ближайшие недели запланированы переговоры "Почты России" с застройщиками по вопросам установки льготной арендной платы за использование помещений.

В конце сентября-начале октября в Кудрово на ул. Пражская, д.13 планируется к открытию большое современное отделение почтовой связи. Также для создания благоприятного имиджа профессии и стимулирования сотрудников с ноября 2019 года ФГУП "Почта России" проводит индексацию заработных плат работников основного производства – операторов почтовой связи и почтальонов – в среднем их заработок вырастет на 20%.

Напомним, диалог с "Почтой России" и главами муниципалитетов об обеспечении почтовыми услугами жителей новостроек начался в июне. Тогда Александр Дрозденко поручил руководителям муниципальных образований Всеволожского района определить возможные варианты помещений для размещения почтовых отделений.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО