  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:50
105
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новосибирец стрелял по двери соседа из охотничьего ружья

0 0

Полицейские изъяли у подозреваемого оружие и патроны.

В отношении жителя Новосибирска, который дважды выстрелил в дверь соседа, возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной прес-службы правоохранительных органов. Известно, что инцидент зафиксирован на территории Ленинского района. Очевидец сообщил оперативника о произошедшем.

Установили 50-летнего мужчину, проживающего по соседству с заявителем. При силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области подозреваемый был задержан.

пресс-слкжба МВД РФ по региону

Во время осмотра места жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли гладкоствольное ружьё, травматический пистолет, а также более 180 патронов различного калибра. Дополнительно найдены три  банки пороха и свыше 170 пустых гильз. В отношении гражданина ведется расследование по части 1 статьи 119 УК РФ за угрозу убийством. Также мужчина привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Подозреваемый остается в спецприемнике.

Разыскивается электросамокатчик, сбивший на Тореза 88-летнюю петербурженку.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: мвд, новосибирская область, регионы, стрельба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии