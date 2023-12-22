Новосибирец стрелял по двери соседа из охотничьего ружья

Полицейские изъяли у подозреваемого оружие и патроны.

В отношении жителя Новосибирска, который дважды выстрелил в дверь соседа, возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной прес-службы правоохранительных органов. Известно, что инцидент зафиксирован на территории Ленинского района. Очевидец сообщил оперативника о произошедшем.

Установили 50-летнего мужчину, проживающего по соседству с заявителем. При силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области подозреваемый был задержан. пресс-слкжба МВД РФ по региону

Во время осмотра места жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли гладкоствольное ружьё, травматический пистолет, а также более 180 патронов различного калибра. Дополнительно найдены три банки пороха и свыше 170 пустых гильз. В отношении гражданина ведется расследование по части 1 статьи 119 УК РФ за угрозу убийством. Также мужчина привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Подозреваемый остается в спецприемнике.

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Фото и видео: МВД медиа