В Новогорелово воры-домушники похитили доллары и евро

8 мая в полицию пос. Новогорелово Ленобласти с заявлением обратился мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам потерпевшего, преступник проник в его квартиру д. 3 по ул. Современников и похитил деньги. Пропало 15 000 евро, 600 долларов, 1 300 000 рублей. Общая сумма ущерба составила почти 2, 5 миллиона.
На камере видеонаблюдения замечены трое мужчин в оранжевых строительных касках. Полиция разыскивает преступников.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что из квартиры менеджера на Дыбенко неизвестный вынес полмиллиона рублей.
Фото: Pixabay
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