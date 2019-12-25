В Новогорелово воры-домушники похитили доллары и евро

Общая сумма ущерба составила почти 2, 5 миллиона рублей.

8 мая в полицию пос. Новогорелово Ленобласти с заявлением обратился мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, преступник проник в его квартиру д. 3 по ул. Современников и похитил деньги. Пропало 15 000 евро, 600 долларов, 1 300 000 рублей. Общая сумма ущерба составила почти 2, 5 миллиона.

На камере видеонаблюдения замечены трое мужчин в оранжевых строительных касках. Полиция разыскивает преступников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что из квартиры менеджера на Дыбенко неизвестный вынес полмиллиона рублей.

Фото: Pixabay