Из квартиры менеджера на Дыбенко неизвестный вынес полмиллиона рублей

По факту происшествия в Невском районе возбуждено уголовное дело.

Накануне стало известно, что из квартиры менеджера одного из петербургских предприятий на улице Дыбенко пропала крупная сумма денег. украшения и ноутбук.

Как стало известно Piter.tv, неизвестный злоумышленник подобрал ключ к квартире, проник в жилище и украл ноутбук, украшения, 382 тысячи рублей, 500 евро и $1450. Cуммарный ущерб превышает полмиллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Ранее мы сообщали о том, что у петербургского дачника украли квадроцикл. Вор прокрался на участок, скрутив болт на откатных воротах.

Фото: Piter.tv