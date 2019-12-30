Новогоднее шоу "Классика в темноте: Seasons"

Последний день представления пройдет в зале Планетария №1 на Обводном канале

Рождественские концерты от создателей проекта "Классика в темноте" выступят с новой программой Seasons. Перед зрителями раскроется многогранная красота Петербурга в каждое время года, а сопровождать прекрасный визуальный ряд будут бессмертные произведения гениев классической музыки А.Вивальди, А. Пьяццоллы, Ф.Гласса. в исполнении ансамбля "Струны Петербурга".

На огромный купол Планетарий №1 будут проецироваться рождественские мотивы, вплетенные в панорамы Северной столицы. Любой желающий сможет насладится масштабным зрелищем, лежа на пуфиках.

Где: Планетарий 1, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц

Когда: 7 января 2020 года в 21:30

Цена: от 1800 рублей

Билеты: classicsinthedark.ru​​​​

Фото: classicsinthedark.ru