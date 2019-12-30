Новогоднее шоу "Классика в темноте: Seasons"

Рождественские концерты от создателей проекта "Классика в темноте" выступят с новой программой Seasons. Перед зрителями раскроется многогранная красота Петербурга в каждое время года, а сопровождать прекрасный визуальный ряд будут бессмертные произведения гениев классической музыки А.Вивальди, А. Пьяццоллы, Ф.Гласса. в исполнении ансамбля "Струны Петербурга".
На огромный купол Планетарий №1 будут проецироватся рождественские мотивы, вплетенные в панорамы Северной столицы. Любой желающий сможет насладится масштабным зрелищем, лежа на пуфиках.
Где: Планетарий 1, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц
Когда: 5 января 2020 года, в 21:30
Цена: от 1800 рублей
Билеты: classicsinthedark.ru
Фото: classicsinthedark.ru
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