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Безымянному скверу на Политехнической улице дали название в честь советского разведчика
Сегодня, 15:59
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Безымянному скверу на Политехнической улице дали название в честь советского разведчика

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Сквер находится недалеко от СПбПУ Петра Великого, где с 1929 года учился Виктор Лягин. 

Безымянный сквер на Политехнической улице в Калининском районе Петербурга получил название в честь героя ССР, разведчика Виктора Лягина. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы.

Территория сквера пролегает от улицы Фаворского до дома № 6 по улице Хлопина. Недалеко находится СПбПУ Петра Великого, в котором Лягин проучился в период 1929-1934 г.г. 

Разведчик проивал в Петрограде-Ленинграде до 1938 года. В 1943-ем он георически погиб. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге представят документальный фильм к столетию Всеволода Боброва.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: виктор летягин, калиниский район петербурга, санкт-петербург, сквер
Категории: Лента новостей,

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