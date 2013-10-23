Безымянному скверу на Политехнической улице дали название в честь советского разведчика

Сквер находится недалеко от СПбПУ Петра Великого, где с 1929 года учился Виктор Лягин.

Безымянный сквер на Политехнической улице в Калининском районе Петербурга получил название в честь героя ССР, разведчика Виктора Лягина. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы.

Территория сквера пролегает от улицы Фаворского до дома № 6 по улице Хлопина. Недалеко находится СПбПУ Петра Великого, в котором Лягин проучился в период 1929-1934 г.г.

Разведчик проивал в Петрограде-Ленинграде до 1938 года. В 1943-ем он георически погиб.

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Фото: Пресс-служба Смольного