Новым врио главы Жилищного комитета в Петербурге стал Денис Удод

Олег Зотов, руководивший жилком с ноября 2021 года, подтвердил своё увольнение в социальных сетях.

Исполняющим обязанности председателя жилищного комитета Петербурга временно стал Денис Удод. Эта информация была опубликована на сайте ведомства 9 апреля.

Олег Зотов, руководивший жилком с ноября 2021 года, подтвердил своё увольнение в социальных сетях. Чиновник отметил, что уходит с чувством полностью выполненной работы. Он уверен, что комитет успел реализовать целый ряд важных задач, поставленных перед нами правительством Петербурга, и сделал огромный вклад в развитие жилищного сектора Петербурга на несколько лет вперёд.

Петербургские СМИ ранее сообщили об увольнении Зотова, хотя в Смольном отказались комментировать это, сославшись на отсутствие официальной информации.

Ранее мы сообщили о том, что новым гендиректором РНБ стал Денис Цыпкин.

Фото: Piter.TV