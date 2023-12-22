Новым врио главы Жилищного комитета в Петербурге стал Денис Удод

Исполняющим обязанности председателя жилищного комитета Петербурга временно стал Денис Удод. Эта информация была опубликована на сайте ведомства 9 апреля.
Олег Зотов, руководивший жилком с ноября 2021 года, подтвердил своё увольнение в социальных сетях. Чиновник отметил, что уходит с чувством полностью выполненной работы. Он уверен, что комитет успел реализовать целый ряд важных задач, поставленных перед нами правительством Петербурга, и сделал огромный вклад в развитие жилищного сектора Петербурга на несколько лет вперёд.
Петербургские СМИ ранее сообщили об увольнении Зотова, хотя в Смольном отказались комментировать это, сославшись на отсутствие официальной информации.
Ранее мы сообщили о том, что новым гендиректором РНБ стал Денис Цыпкин.
Фото: Piter.TV
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