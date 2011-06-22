Крупнейший солодовый завод в Петербурге обрёл нового владельца

Производительность солодовни достигает 115 тыс. тонн солода в год. Отгрузка составляет не менее 1 тыс. тонн продукции.

ООО "Зерновые традиции", которому принадлежит петербургское предприятие "Балтийский солод", обрела нового владельца в лице агрохолдинга "Грейнрус". Компания считается крупнейшим в регионе производителем солода. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на пресс-службу компании.

Производительность солодовни достигает 115 тыс. тонн солода в год. Отгрузка составляет не менее 1 тыс. тонн продукции. Поставки солода с предприятия идут транснациональным и региональным пивоварам в РФ, а также в Азербайджане, Вьетнаме, Мексике, США, Бразилии.

Завод считается одной из наиболее оснащённых европейских площадок в отрасли: на его долю 5% рынка солода во всей стране. Таким образом, продукция солодовни используется в каждой двадцатой бутылке пива.

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Фото: nosters.ru