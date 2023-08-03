Церемония спуска на воду нового траулера "Братья Лаптевы" прошла 3 августа

Судно проекта КМТ02.03 было построено по заказу ООО "Компания ЛКТ", а его закладка состоялась еще 22 сентября 2020 года.

В четверг, 3 августа, на Выборгском судостроительном заводе прошла важнейшая церемония спуска на воду нового траулера "Братья Лаптевы". Об этом сообщили в пресс-службе администрации МО "Выборгский район" в Ленобласти.

Новый траулер "Братья Лаптевы" спроектирован специально для лова донных пород рыб. С его помощью рыбаки смогут вылавливать и замораживать до 100 тонн рыбы ежедневно, что сделает его одним из самых производительных судов в своем классе.

Также стоит отметить наличие комбинированных трюмов на борту судна, которые предназначены для хранения морской продукции и имеют впечатляющую вместимость до 2375 кубических метров.

Церемония спуска на воду сопровождалась радостными эмоциями и восторженными возгласами. Присутствующие на мероприятии представители администрации МО "Выборгский район" выразили свои поздравления и благодарность всему коллективу судостроителей за проделанную работу и успешное завершение проекта.

После спуска на воду траулер начнет фазу испытаний и настройки систем, которая займет несколько недель.

Ранее сообщалось, что в Петербурге стартовала реставрация ограждения Красного моста

Видео: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти