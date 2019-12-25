Новый товарный знак Пулково может напомнить петербуржцам о расчлененке

На изображении чемодан обхватывают с двух сторон руки.

"Воздушные ворота Северной столицы", управляющие аэропортом Пулково, регистрируют новый товарный знак. По оценке экспертов, он может вызвать неприятные ассоциации у жителей города. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

На изображении чемодан обхватывают с двух сторон руки. Крупная надпись гласит "PACKBAG". Под ней еще одна надпись более маленького размера: "сохраним важное". В правом верхней углу – логотип Пулково.

По задумке, этот товарный знак должен символизировать заботу сотрудников аэропорта о личных вещах пассажиров. Как правило, в путешествие люди берут с собой все самое важное и необходимое. По мнению экспертов, сама задумка неплоха, если бы не печальный опыт Петербурга.

Скандальная история Олега Соколова (ученого, убившего и расчленившего свою аспирантку) и другие события, связанные с расчленением людей, создали городу ироническую репутацию: здесь части тел рассовывают по рюкзакам и пакетам.

"Потому изображение чемодана и как бы обрезанных рук в единственном аэропорту города вызывает исключительно негативные ассоциации", - отметила генеральный директор Brandson Branding Agency (TSN) Елена Юферева.

Ранее мы писали, что Smartavia запускает регулярный рейс из Петербурга в Тюмень.

Фото: скриншот YouTube / PulkovoLED