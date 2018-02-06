Новый спорткомплекс на Ленской улице возведут к августе 2026 года

После окончания строительства нежилые помещения общей площадью 150 кв.м. передадут в собственность Северной столицы.

У дома №9 к2 по Ленской улице в Красногвардейском районе Северной столице построят двухэтажный спорткомплекс. Работы завершатся в начале августа 2026 года. Об этом изданию "Петербургский дневник" рассказали в представители городского комитета по инвестициям.

На данный момент разрабатывается проект здания. Он будет завершён 3 октября текущего года. Комплекс будет предназначен для проведения любительских соревнований по волейболу и баскетболу. Внутри разместят зрительские трибуны на 500 мест, тренерский зал, медкабинет и фитнес-кафе. После окончания строительства нежилые помещения общей площадью 150 кв.м. передадут в собственность Северной столицы.

Заслуженный тренер России по баскетболу Дмитрий Туманов уточнил в беседе с изданием, что новые спортивные объекты способствуют популяризации физкультуры и спорта среди несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что на Глухарской улице построят две новые школы.

Фото: Вконтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга