Новым собственником ТРЦ "Охта Молл" стала екатеринбургская компания

ГК "Проспект Групп" работает в сфере проектов девелопмента жилой и коммерческой недвижимости.

С ноября 2022 года ГК "Проспект Групп" из Екатеринбурга стала новым владельцем петербургского ТРЦ "Охта Молл". Об этом сообщила пресс-служба нового собственника.

Компания работает в сфере комплексного управления проектами в сфере девелопмента жилой и коммерческой недвижимости жилой и коммерческой недвижимости.

Добавим, что площадь "Охта Молл" составляет примерно 140 тыс. кв. м, что делает его одним из крупнейших ТРК города.

Ранее мы сообщили о том, что бизнесмен Левченко продал свою долю в "Большом Гостином дворе".

Фото: ВКонтакте / ОХТА МОЛЛ (Анастасия Короткова)