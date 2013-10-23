  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новым собственником ТРЦ "Охта Молл" стала екатеринбургская компания
Сегодня, 15:18
249
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новым собственником ТРЦ "Охта Молл" стала екатеринбургская компания

0 0

ГК "Проспект Групп" работает в сфере проектов девелопмента жилой и коммерческой недвижимости.

С ноября 2022 года ГК "Проспект Групп" из Екатеринбурга стала новым владельцем петербургского ТРЦ "Охта Молл". Об этом сообщила пресс-служба нового собственника. 

Компания работает в сфере комплексного управления проектами в сфере девелопмента жилой и коммерческой недвижимости жилой и коммерческой недвижимости. 

Добавим, что площадь "Охта Молл" составляет примерно 140 тыс. кв. м, что делает его одним из крупнейших ТРК города. 

Ранее мы сообщили о том, что бизнесмен Левченко продал свою долю в "Большом Гостином дворе".

Фото: ВКонтакте / ОХТА МОЛЛ (Анастасия Короткова)

Теги: бизнес, охта молл, санкт-петербург, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии