В августе в Московском районе откроют новый скейт-парк

В комплексе будет оборудована площадка для катания на скейтбордах и велосипедах BMX, с твердым покрытием и специальными рейлами для выполнения трюков.

В южной части Северной столицы ведутся работы по благоустройству и созданию новых общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Как пишет "Петербургский дневник", в скором времени в Московском районе откроется скейт-парк, который станет следующим шагом после благоустройства яблоневого сада.

Проект "Твой бюджет: Благоустройство. Формирование комфортной городской среды" предусматривает создание спортивно-рекреационного комплекса под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. В комплексе будет оборудована площадка для катания на скейтбордах и велосипедах BMX, с твердым покрытием и специальными рейлами для выполнения трюков. Также на территории будут обустроены места для отдыха с уличной мебелью, навесами и малыми архитектурными формами для комфортного пребывания посетителей в любое время суток. Открытие скейт-площадки запланировано на текущий месяц.

В Московском районе уже есть возможность посетить новый сквер, благоустроенный в прошлом месяце возле дома №44 по улице Орджоникидзе. Здесь были проведены работы по устройству наружного освещения, обустройству пешеходных дорожек и размещению уличной мебели. Также было высажено 18 яблонь и 120 кустарников.

В администрации Московского района сообщили, что в будущем сквер планируется включить в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения.

Ранее мы сообщили о том, что строительство 1-го Предпортового проезда началось на юге Петербурга.

Фото: предоставлено администрацией Московского района