Новый сбой в системе оплаты парковок произошёл в Петербурге

Проблему удалось решить к 8:46 утра.

Утром в пятницу, 13 октября, в Северной столице снова произошёл сбой в оплате парковок. Об этом сообщила пресс-служба городского Центра управления парковками и велодорожками.

На время неполадок водителям не начисляли штрафы за неоплату. Работа была успешно восстановлена в 8:46. В течение 30 минут после этого времени необходимо внести оплату.

Добавим, что по всем вопросам, которые затрагивают проблемы платной парковки в Петербурге, необходимо обратиться по номеру круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" 417-50-00.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы оформили почти 43 тыс. парковочных разрешений.

Фото: Piter.TV