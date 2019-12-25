Петербургских водителей предупредили о новых сбоях при оплате парковки

Водителей в Петербурге подстерегают новые сбои при совершении оплаты в зоне платной парковки. О временных неполадках в мобильном приложении сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".
В организации уточнили, что временные неудобства связаны с проведёнными ночью техническими работами.
Чтобы сбой пропал, водителям необходимо удалить из приложения данные банковской карты, а затем снова прикрепить её.
Ранее мы сообщили о том, что более 600 рейдов проведено межведомственной транспортной комиссией в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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