Петербургских водителей предупредили о новых сбоях при оплате парковки

Временные неудобства связаны с проведёнными ночью техническими работами.

Водителей в Петербурге подстерегают новые сбои при совершении оплаты в зоне платной парковки. О временных неполадках в мобильном приложении сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В организации уточнили, что временные неудобства связаны с проведёнными ночью техническими работами.

Чтобы сбой пропал, водителям необходимо удалить из приложения данные банковской карты, а затем снова прикрепить её.

Ранее мы сообщили о том, что более 600 рейдов проведено межведомственной транспортной комиссией в Петербурге.

Фото: Piter.TV