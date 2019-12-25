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Петербургских водителей предупредили о новых сбоях при оплате парковки
Сегодня, 10:27
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Петербургских водителей предупредили о новых сбоях при оплате парковки

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Временные неудобства связаны с проведёнными ночью техническими работами.

Водителей в Петербурге подстерегают новые сбои при совершении оплаты в зоне платной парковки. О временных неполадках в мобильном приложении сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В организации уточнили, что временные неудобства связаны с проведёнными ночью техническими работами.

Чтобы сбой пропал, водителям необходимо удалить из приложения данные банковской карты, а затем снова прикрепить её.

Ранее мы сообщили о том, что более 600 рейдов проведено межведомственной транспортной комиссией в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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