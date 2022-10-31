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Более 600 рейдов проведено межведомственной транспортной комиссией в Петербурге
Сегодня, 10:07
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Более 600 рейдов проведено межведомственной транспортной комиссией в Петербурге

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Также в рамках работы было проверено более трёх тыс. единиц пассажирского транспорта.

В период с января по сентябрь 2023 года в Северной столице проходили мероприятия по организации безопасного дорожного движения. За это время члены межведомственной транспортной комиссии провели свыше 600 рейдов на территории города. Об этом информирует пресс-служба комтранса Петербурга.

Также в рамках работы было проверено более трёх тыс. единиц пассажирского транспорта. Инспекторами ГИБДД вынесено около 800 постановлений о нарушении ПДД и арестовано свыше 330 машин.

Кроме того, почти 60 авто нелегальных перевозчиков на маршрутах городского наземного транспорта, работавших под видом такси, был направлены на спецстоянку.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, транспортная комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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