ООО "Вест-Сервис" начал обслуживать девять автобусных маршрутов Петербурга

Новый перевозчик начал оказывать свои услуги с 8 ноября.

ГКУ "Организатор перевозок" подписало контракт с компанией ООО "Вест-Сервис" для предоставления автобусного обслуживания в Василеостровском, Петроградском и Выборгском районах. Это касается маршрутов № 29, 41, 42, 113, 214А, 214Б, 220, 261 и 262.

Новый перевозчик начал оказывать свои услуги с 8 ноября. Как сообщили в пресс-службе транспортного комитета, интервалы движения на некоторых из этих маршрутов будут сокращены.

Ранее указанные девять маршрутов обслуживал оператор ООО "Такси", добавили в комитете по транспорту. С информацией о маршрутах и графиках работы автобусов можно ознакомиться на официальном портале общественного транспорта Санкт-Петербурга.