Новый коворкинг откроется на Тихорецком проспекте в Петербурге

В проект вложат 300 млн рублей инвестиций.

В здании "Школы Бенуа" на Тихорецком проспекте откроется коворкинг Benua Campus Page. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на пресс-службу компании Page.

Гибкое офисное пространство будет отличаться тем, что в его стенах, помимо 167-ми рабочих мест, можно будет арендовать студии, аудитории и оборудование для проведения вебинаров. Аренда одного рабочего места будет начинаться от 11,5 тыс. рублей за месяц. Коворкинг получит лицензию для ведения образовательной деятельности. Таким образом, налоговый вычет может быть использован организаторами на образование и маткапитал.

В проект вложат 300 млн рублей инвестиций. Откроется коворкинг в ноябре текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что дворец усадьбы Михайловка сдадут в аренду со ставкой за 1 рубль.

Фото: Avenue Page