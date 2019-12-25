Новый корпус Боткинской больницы будут строить по схеме ГЧП

Также по схеме ГЧП будут реализованы проекты перинатального центра в Калининском районе и диагностический центр в Славянке на 110 тысяч посещений в год.

В пятницу, 29 октября, на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) построят дополнительный корпус инфекционной больницы имени Боткина построят в южной части Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

По этой же схеме планируют реализовать проекты перинатального центра в Калининском районе и диагностический центр в Славянке на 110 тысяч посещений в год.

По словам губернатора, Смольный продолжает финансирование работ по увеличению коек для коронавирусных больных. Так, до конца текущего года подрядчики должны сдать новый корпус больницы Святого Георгия на 400 коек и стационар в Городской больнице №15 на Авангардной улице. Корпус-трансформер сможет принимать до 800 больных в условиях пандемии.

В следующем году бюджет запланирован на строительство нового отделения экстренной помощи в НИИ имени Джанелидзе и здания онкологического научно-практического центра в Песочном.

За три года в рамках Региональной программы на модернизацию амбулаторного звена направят 12 млрд рублей.

Ранее мы писали, что до трети подрядчиков могут покинуть строительный рынок Петербурга.

Фото: Piter.tv