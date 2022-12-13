Новый кадетский корпус СК в Петергофе достроят к концу лета

Отделочные работы на объекте начнут в апреле.

Будущее здание кадетского корпуса Следственного комитета РФ будет достроено к концу лета. Об этом в беседе с "Петербургским дневником" заявил руководитель проекта филиала Военно-строительной компании Александр Гозный.

Сроки завершения объекта обозначили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и глава СК Александр Бастрыкин. Руководители побывали на стройплощадке в середине января 2023 года. До начала работ и передачи участка ведомству, территория объекта площадью 4,5 га долгая время находилась в запущенном состоянии

К отделочным работам в зданиях кадетского корпуса мы должны приступить в апреле. Параллельно идет работа по проработке дизайн-проекта всех помещений. Как только он будет утвержден, начнется процесс закупки необходимой мебели. Уже первого сентября дети должны сесть за парты в новом комплексе города Петергофа. Александр Гозный, руководитель проекта филиала Военно-строительной компании

Добавим, что проектная документация по объекту была подготовлена в В 2021-2022 г.г. Строительные работы начались в июле 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что Румянцевский обелиск в Петербурге отреставрируют в 2024 году.

Фото: Роман Пименов/ "Петербургский дневник"